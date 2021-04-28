В Алтайском крае стартует традиционная патриотическая акция "Мой герой 22". В этом году её темой станет Победа в Великой Отечественной войне и вклад в неё героев из Алтайского края, сказано на сайте реготделения "Единой России".
Для участия нужно прислать на конкурс рисунок, креативное фото или изображение, сделанное с помощью компьютерной графики. Работы принимаются по номинациям: "Портрет родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне", "Вклад родного населённого пункта в Великую Победу", "Подвиг алтайских бойцов на фронтах Великой Отечественной войны", "Трудовой подвиг жителей Алтайского края", "Поздравительная открытка к 9 мая". Принять участие в акции могут все жители Алтайского края до 18 лет.
Работы можно отправить по электронной почте: doblest75@gmail.com. Приём заявок – до 1 июня. Победителя определят с помощью онлайн-голосования на сайте доблестьалтая.рф. Оно продлится до 12 июня. Авторы, чьи работы наберут большее количество голосов, получат ценные призы: гаджеты, электронные устройства. Работы победителей будут напечатаны на сувенирной продукции: магнитах, календарях и кружках.
Комментарии
Лично у меня название "Единая Россия" ассоциируется с ВРАГАМИ НАРОДА! Только враги народа могли отобрать у людей пять лет пенсии!!!
Едим Россию так вернее будет
28.04.2021 14:01
- гость - это точно
Как бы не примазывалась эта кодла к народу - далеки они от народа ! Их дела говорят об этом открыто и прямо : только развал и распродажа страны их цель .