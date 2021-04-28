Питомцев барнаульского зоопарка включили в школьный учебник

Истории о животных из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" включили в учебник английского языка для учеников пятых и шестых классов. Об этом на своей странице в Instagram рассказал директор зверинца Сергей Писарев.
"С огромным удовольствием сегодня получил из рук министра образования Алтайского края М. А. Костенко отличное издание для учащихся 5-6 классов, – поделился Писарев. – Рад, что дети будут учить английский и на примере барнаульского зоопарка".
Помимо двух небольших рассказов о льве по имени Алтай и семье обезьян Кирюши и Маси, в учебник включены 10 фотографий питомцев. По ним школьники должны учить английские аналоги названий тех или иных животных.
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