Алтайская прокуратура выявила нарушения в добыче песка из Оби

Алтайская прокуратура выявила нарушения по итогам проверки деятельности предприятия, занимающегося добычей песка из реки Обь в 1,5 км выше автомобильного моста в районе переката Верх-барнаульский – Курья Бобровская. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"В нарушение природоохранного законодательства ООО не обеспечено соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, правил пользования водным объектом", – констатировали в ведомстве.
В связи с этим директору компании внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбудили два административных дела.
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