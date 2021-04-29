Почти половина российских компаний будут работать с 4 по 7 мая

Почти половина (48%) российских компаний решили работать с 4 по 7 мая, четверть (26%) фирм уже сделали эти дни нерабочими и столько же пока ещё не решили. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, в котором участвовали представители тысячи предприятий и организаций, а также 1600 экономически активных россиян из 106 населённых пунктов.
"Больше всего компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, – среди малого бизнеса (32%). Работать 4-7 мая по решению работодателя чаще будут компании со штатной численностью 100-1000 человек (60%). Чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и сфера услуг (52%)", – говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Ожидается, что мера сделает эпидемиологический прогноз более стабильным. Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.
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