65 школьных спортзалов отремонтировали в Алтайском крае за три года

С 2018-го по 2020 год в Алтайском крае отремонтировали 65 школьных спортзалов. Работы в этом направлении продолжаются, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
Так, ещё девять спортзалов обновят в 2021 году. Помимо этого, два зала отремонтируют по краевой инвестиционной программе. На эти цели выделили более 57 млн рублей.
"Капитальные ремонты школьных спортзалов в 2021 году пройдут в Быстроистокском, Волчихинском, Ключевском, Локтевском, Павловском, Рубцовском, Табунском, Тальменском, Троицком и Смоленском районах региона", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, в Алтайском крае завершили строительство ряда спортивных объектов, а в 13 районах появились новые спортплощадки.
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