"Союзмультфильм" создаст комиксы со своими классическими персонажами

"Союзмультфильм" совместно с издательством Bubble Comics работают над созданием комиксов с героями классических мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.
"Союзмультфильм" и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов "Майор Гром", работают сразу над несколькими совместными проектами. <...> Партнёры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации", – сказано в пресс-релизе компании.
В "Союзмультфильме" добавили, что в настоящее время прорабатывают несколько возможных вселенных, в которых могут существовать герои. Когда графические романы станут доступны для прочтения, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что студия работает над полнометражной лентой о Чебурашке. Она может появиться в прокате 1 января 2023 года.
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