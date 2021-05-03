В Евросоюзе назвали предположительную дату открытия границ для туристов

Свободный въезд в страны Европы могут открыть в начале июня. Такие сроки ослабления коронавирусных ограничений для туристов обозначили в Еврокомиссии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС, точная дата открытия границ пока не назначена. Рекомендации о дальнейшем снятии ограничений будут согласовывать в течение мая, после чего Совет ЕС примет окончательное решение.
Также в Евросоюзе надеятся, что к июню в стране введут в действие сертификаты с отметками о вакцинации.
Напомним, что ранее Ассоциация туроператоров России попросила вице-премьера Татьяну Голикову отменить требование сдавать двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы. По их словам, это сильно увеличивает финансовую нагрузку на туристов.
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