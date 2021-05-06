Главный красавчик Голливуда. Лучшие роли Джорджа Клуни

Известному голливудскому актёру и режиссёру Джорджу Клуни 6 мая исполняется 60 лет. На счету артиста более 70 картин, среди которых есть по-настоящему культовые фильмы. В некоторых лентах он также выступил в роли продюсера и режиссёра. Джорджа Клуни обожают в Голливуде. Многие считают, что в будущем он способен стать президентом США. А ещё у актёра действительно потрясающие фильмы. Он работал с такими режиссёрами, как Стивен Содерберг, братья Коэн, Терренс Малик, Альфонсо Куарон и другие.
Джордж Клуни является лауреатом премий "Золотой глобус", MTV Movie Awards и BAFTA. Также актёр – обладатель двух "Оскаров". В 2006 году он победил в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Сириана". А в 2013 году получил награду как продюсер в номинации "Лучший фильм" за картину "Операция "Арго".
В день юбилея актёра мы решили вспомнить лучшие его работы.
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