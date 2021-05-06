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Новости

Россиян предупредили о новом виде "медицинского" мошенничества

, ИА "Амител"
Людям предлагают бесплатные услуги, но потом берут с них деньги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россияне стали чаще получать приглашения на "бесплатные" медицинские обследования. Заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый рассказал, почему не стоит реагировать на подобные предложения.

По словам медика, чаще всего подобные предложения поступают от недобросовестных частных структур, сообщает радио Sputnik.

"Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдёт", – уверен Владимир Круглый.

Он отметил, что когда ему поступают такие звонки, врач просто блокирует номера.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.05.2021 12:13
про

Российская наркологическая лига обратилась к гражданам России с просьбой не прекращать употреблять алкоголь в связи с окончанием Первомая. Чтобы сохранить здоровье, нужно плавно перевести первомайский запой в «победный».

«Не все знают, что алкогольный психоз, называемый в народе «белой горячкой», возникает не тогда, когда человек много пьёт, а тогда, когда он внезапно прекращает пить. Выход из запоя – сложный и травмирующий опыт. Поэтому, если вы хорошо провели Первое мая, лучше не выходить до окончания Дня Победы», - объяснил вице-президент Российской Наркологической Лиги Владимир Якушев

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