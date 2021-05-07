Первые объекты 2021 года благоустраивают по нацпроекту в Алтайском крае

В 2021 году в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в Алтайском крае обновят 175 объектов в 42 муниципалитетах. Об этом сообщает официальный сайт региона.
По данным краевого Минстроя, к работам уже приступили на 18 дворовых и 19 общественных территориях. Эти объекты находятся в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново.
Напомним, что в регионе проходит голосование за объекты благоустройства. На сайте 22.gorodsreda.ru представлено 90 территорий. 15 из них отберут для благоустройства в 2022 году.
Комментарии
Завидую. Чудненко 112 за 30 лет не разу благоустройства не делали. Проезды разбиты, детская площадка одно название.
А когда будет индустриализация?
Или нацпроект "индустриализация" нынешним руководилам не по зубам? Мелко плавают.