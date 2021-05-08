Более 8,3 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8329 – до 4 871 843 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2765 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+726) и Московской области (+630). Алтайский край (+65) на 8 мая занимает 29-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 488 615 человек, в том числе 8255 – за последние сутки.
Скончались ещё 370 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 112 992 летальных случая.
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