Трансляция "Бессмертного полка" началась в режиме онлайн

Стартовала онлайн-трансляция традиционного мероприятия, призванного почтить память россиян, сражавшихся за родину в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" можно посмотреть по ссылке на официальном сайте акции.
"Бессмертный полк" проходит в России уже десятый раз. Но второй год подряд из-за пандемии коронавируса 9 мая барнаульцы и жители других городов страны не выйдут на улицы с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Шествие снова состоится в удаленном формате.
Напомним, чтобы попасть в виртуальный строй, нужно было разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд.
Инструкцию о том, как найти своего ветерана в трансляции "Бессмертного полка", можно прочитать в материале amic.ru.
Комментарии
Стартовала онлайн-трансляция
По ссылке сообщается, что трансляция в данный момент не идет
Надо выбрать Алтайский Край
Зарегистрировались, написали что после модерации скажут в какое время где что покажут. День Победы уже закончился до сих пор никакой информации никто не сбросил
В этом году удалось увидеть в виртуальном строю своих ветеранов.
Спасибо!
Гордимся и помним Героев!
Надеюсь что в последующие годы шествие будет проходить офлайн.