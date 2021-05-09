Как найти своего ветерана в трансляции "Бессмертного полка"?

В 2021 году из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" опять пройдёт в онлайн-формате. Но в этом году акция будет отличаться от формата 2020-го. Организаторы учли прошлые ошибки и в этот раз сделали так, чтобы всем зрителям было удобно. Напомним, в прошлом году трансляция шла 20 дней. А в этом году организаторы разделили её по регионам и с учётом местного времени. В результате в каждом городе и селе люди увидят в строю своих земляков. Рассказываем, когда пройдёт шествие "Бессмертного полка онлайн", где его смотреть и как найти своего ветерана.
Шествие начнётся в каждом регионе России 9 мая ровно в 15 часов по местному времени.
Увидеть полк в реальном времени можно на нескольких ресурсах. Это собственно сайт "Бессмертного полка России", сайт "Международного Бессмертного полка".
После регистрации на сайте "Бессмертного полка России" вам должно прийти уведомление либо на ваш телефон, либо электронную почту (если вы её указали), либо в соцсетях, если регистрация была через них. В уведомлении будет указано время показа, регион и колонна, где покажут вашего героя.
В верхнем меню сайта выберите нужный вам регион и колонну, и увидите вашего героя в назначенное время.
Также в день трансляции вы сможете найти своего ветерана по его ФИО.
К сожалению, такое действительно могло произойти. Как сообщают организаторы, из-за технических сложностей в обработке анкет не все авторы заявок получили уведомления об их одобрении и времени прохождения героев в онлайн-шествии "Бессмертного полка".
Организаторы приносят свои извинения и сообщают, что найти трансляцию со своими близкими и временем их прохождения в шествии можно на сайте проекта https://2021.polkrf.ru/ – после начала трансляции онлайн-шествия в указанном при регистрации регионе появится возможность найти своего героя по фамилии через поисковую строку в верхней части экрана.
Также поиском можно воспользоваться при просмотре трансляции в приложениях "Бессмертного полка" в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Комментарии
Никакого уведомления не получили уже День Победы закончился