В ВОЗ заявили о снижении числа заражений и смертей от ковида в мире

За минувшую неделю в мире выявили свыше 5,5 млн случаев COVID-19 и более 90 тысяч смертей – по сравнению с предыдущей неделей эти показатели упали на 4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.
Однако, несмотря на снижение, заболеваемость и смертность по-прежнему остаются на высоком уровне, отмечают специалисты. По последним данным, с начала пандемии в мире подтвердили 158,6 млн случаев коронавируса и почти 3,3 млн летальных исходов.
В организации также отметили, что "британский" штамм ковида выявили уже в 149 странах, обнаруженная мутация в ЮАР проникла в 102 государства, а изначально зафиксированная разновидность инфекции в Бразилии и Японии уже циркулирует в 60 странах. Кроме того, ВОЗ квалифицировала индийский штамм как "вариант, вызывающий обеспокоенность".
Комментарии