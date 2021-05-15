Турист с Урала погиб при сплаве в Горном Алтае

Житель Нижнего Тагила погиб во время сплава по горной реке Чулышман в Республике Алтай, сообщает ИА "Все новости".
Мужчина находился в составе туристической группы из 12 человек. Они зарегистрировались в МЧС.
Во время отдыха двухместный катамаран перевернулся. Мужчина не смог вернуться на плавсредство и его пронесло течением через три порога. Когда туриста смогли вытащить из воды, он был уже мертв.
"В районе турбазы Кату-Ярык произошёл инцидент. Туристы самостоятельно извлекли из воды тело погибшего, – уточнили в региональном управлении МЧС. – О происшествии группа не сообщила в МЧС по номеру 112, в настоящее время они не выходят на связь, также как и турклуб "Азимут".
О случившемся проинформированы правоохранители. Они выясняют обстоятельства случившегося.
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