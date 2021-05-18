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ЕС продлил санкции против граждан России, угрожающих кибератаками

, ИА "Амител"
Против подозреваемых в нападениях лиц вводят запреты на поездки по Евросоюзу и заморозку активов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза продлил санкции против угрожающих Евросоюзу и его странам – членам кибератак на один год. Как сообщает РИА Новости, теперь ограничения окончатся 18 мая 2022 года.

Рамочный механизм против ответственных за кибератаки был утвержден в ЕС 17 мая 2019 года. В список тех, против кого были введены санкции, входят граждане России, Китая и Северной Кореи, а также организации из данных стран.

Ограничительные меры подразумевают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов. Помимо этого, физическим и юридическим лицам Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, кто включён в список. Всего в настоящее время санкции действуют против восьми граждан различных стран и четырёх организаций.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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