Житель Алтайского края разобрал стену котельной, чтобы украсть двигатели

В Смоленском районе полицейские задержали местного жителя, который разобрал кирпичную стену в сельской котельной и похитил оттуда пять электродвигателей и компрессор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как выяснили полицейские, 33-летний мужчина занимался ремонтом автомобилей. Часть украденных двигателей он использовал для личного транспорта, оставшиеся комплектующие сдал на металлолом.
По данным управления, ущерб от его действий составил более 60 тысяч рублей. Во время оперативно-разыскных мероприятий часть похищенного имущества у подозреваемого изъяли, остальное он вернул владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
"разобрал кирпичную стену в сельской котельной и похитил оттуда пять электродвигателей и компрессор"
"Часть украденных двигателей он использовал для личного транспорта"
электромобиль у него?
Недалёкий. Написал бы объяву, ему бы накидали движков от "Вяток" за копейки.