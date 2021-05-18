Кредитные рейтинги Алтайского края остаются стабильными

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Алтайского края в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-". По долгосрочным рейтингам прогноз "стабильный", сообщает официальный сайт региона.
"Подтверждение рейтингов отражает неизменившуюся оценку агентством риск-профиля края и устойчивости к долговой нагрузке. По ожиданиям Fitch, регион будет поддерживать показатель устойчивости к долговой нагрузке на хорошем уровне, соответствующем его рейтингам", – сказано в пресс-релизе.
Низкая долговая нагрузка и уровень кредитного рейтинга позволяют Алтайскому краю участвовать в привлечении инфраструктурных бюджетных кредитов в соответствии с инициативами, озвученными в послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию 22 апреля 2021 года.
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