В Барнауле пройдёт Открытый кубок экстремальных видов спорта

Спортсмены из Алтайского края и Новосибирской области определят сильнейших в нескольких дисциплинах на Открытом кубке экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".
Мероприятие пройдёт 1 июня в Барнауле на территории скейт-парка "Скилл спот" (ул. Ползунова, 51). Продемонстрировать свои умения может любой желающий.
Запланированы соревнования в категориях "BMX", "скейтборд" и "трюковый самокат".
Напомним, 20 мая в Барнауле стартует второй этап Кубка мира по гребле. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 56 стран мира. Почему его обязательно стоит посетить, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
и где этот парк?