На Алтае проведут чемпионат мира по рафтингу

В 2024 году Республика Алтай примет чемпионат мира по рафтингу, сообщил губернатор Олег Хорохордин на заседании экспертно-консультативного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту в Барнауле.

"Республика Алтай – это горные реки, у нас очень развит рафтинг. Хотел сообщить вам, что по согласованию с Минспорта России в 2024 году у нас пройдёт чемпионат мира по рафтингу", – цитирует ТАСС главу региона.

Напомним, о планах провести международный чемпионат по рафтингу в Горном Алтае в 2019 году сообщала зампред правительства, которой на тот момент была Ольга Голодец. Тогда турнир планировали провести в 2023 или 2024 годах. Более точная дата зависела от того, когда будет подготовлена соответствующая масштабу турнира инфраструктура.

Отметим, что в Алтайском крае прямо сейчас проходит этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин также посетил мероприятие.