Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Барнауле. Обновлено

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о пожаре в частном секторе. Дым виден в нескольких частях города.

По словам одного из подписчиков, пожар произошёл в районе пересечения Юрина – Малахова. Пожарные прибыли на место.

По предварительным данным, горела крыша частного дома. Официальной информации на момент публикации нет.

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Загорелась баня на одном из участков.

Ранее очевидцы запечатлели пожар в частном секторе в барнаульском Затоне. Вечером 5 мая загорелся двухэтажный дом.

Возгорание записали на видео, которое опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram. На момент съёмки пламя перекинулось на баню, как утверждает автор видеозаписи. По его словам, были слышны взрывы.