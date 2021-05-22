Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Барнауле. Обновлено

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о пожаре в частном секторе. Дым виден в нескольких частях города.
По словам одного из подписчиков, пожар произошёл в районе пересечения Юрина – Малахова. Пожарные прибыли на место.
По предварительным данным, горела крыша частного дома. Официальной информации на момент публикации нет.
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Загорелась баня на одном из участков.
Ранее очевидцы запечатлели пожар в частном секторе в барнаульском Затоне. Вечером 5 мая загорелся двухэтажный дом.
Возгорание записали на видео, которое опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram. На момент съёмки пламя перекинулось на баню, как утверждает автор видеозаписи. По его словам, были слышны взрывы.
Комментарии
Горела баня, пишет инцидент. А вы не читаете.