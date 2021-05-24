24 мая в Алтайском крае ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 24 мая, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются непродолжительные дожди, грозы, а также ветер, при порывах – до 20 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +26°C до +31°C.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +26°C до +28°C. Вечером кратковременный дождь и гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 11 м/с.