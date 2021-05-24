Алтайский пенсионер задолжал банку более 500 тысяч рублей после звонка мошенников

65-летний житель Славгорода обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные оформили кредит на его имя, превышающий полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что позвонившие ему злоумышленники сначала представились сотрудниками банка, а потом передали трубку якобы работнику Следственного комитета, который попросил помощи в поимке мошенников. Для этого, со слов лжеследователя, нужно было провести операцию и оформить кредиты в различных банках, а деньги для защиты перевести на сотовые номера.

Пенсионер последовал всем рекомендациям злоумышленников и задолжал банку в общей сложности более 500 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее жительница Алтайского края совершила 150 переводов мошенникам и лишилась 4 млн рублей.