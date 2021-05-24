Назван главный риск для развития экономики в России

Рост выбросов парниковых газов является самым большим риском для экономики страны, заявил советник президента России, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

По его мнению, страна должна перейти на низкоуглеродное развитие для сохранения конкурентоспособности российской продукции. Он отметил, что пока зарубежные партнеры снижают выбросы, в России они продолжают расти.

Эдельгирев подчеркнул, что борьба с увеличением выбросов является обязательным условием для выхода России на новые международные рынки, пишет РИА Новости.

Напомним, что аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов назвал условие взлёта курса рубля "до небес". По его словам, это произойдёт в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый "взрывной рост".