Жену сибирского депутата обвиняют в съёмке порно со школьницами

Супругу одного из депутатов села Покровка Омской области обвинили в съёмке порно с участием несовершеннолетних. По версии следователей, 23-летняя женщина неоднократно снимала секс со школьницами на видео и публиковала их в приватном Telegram-канале.

Как сообщает NGS55.RU, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") УК РФ. По ходатайству следователей супругу депутата отправили под домашний арест.

Сама женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем её взломали и записи оказались в открытом доступе.

Следователи продолжают устанавливать причастных к преступлению, в частности, проводят проверку относительно самого депутата.