Жену сибирского депутата обвиняют в съёмке порно со школьницами

Супругу одного из депутатов села Покровка Омской области обвинили в съёмке порно с участием несовершеннолетних. По версии следователей, 23-летняя женщина неоднократно снимала секс со школьницами на видео и публиковала их в приватном Telegram-канале.
Как сообщает NGS55.RU, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 134 ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") УК РФ. По ходатайству следователей супругу депутата отправили под домашний арест.
Сама женщина уверяет, что записывала ролики для себя, но затем её взломали и записи оказались в открытом доступе.
Следователи продолжают устанавливать причастных к преступлению, в частности, проводят проверку относительно самого депутата.
Комментарии
"Сама женщина уверяет, что записывала ролики для себя,"
То есть для себя школьниц можно? о_О бред какой то. как понимаю это же несовершеннолетние. и порно.
Ничего наверное не будет ей. Если не дадут огласке СМИ.
Вот если бы при таких случаев депутатов с должностей снимали, причем по статье, чтоб только дворником мог устроиться. Вот тогда бы и может небыло произвола, а так по связям замнут.