Иммунитет против мозга. Врачи рассказали, что такое рассеянный склероз и как его лечить

26 мая – Всемирный день рассеянного склероза. Это аутоиммунное неизлечимое заболевание, при котором иммунитет атакует клетки мозга. Во всём мире рассеянным склерозом болеют более двух миллионов человек. В России ежегодно растёт количество заболевших, в частности в Алтайском крае сегодня насчитывается около 1,3 тысячи человек с этим диагнозом (по словам врачей, это очень много). Причина роста заболеваемости до сих пор неизвестна. Врач-невролог Инна Смагина рассказала amic.ru, кто подвержен риску заболеть и существует ли профилактика склероза.
Многие думают, что склероз – это потеря памяти. Но на самом деле это не так. Рассеянный склероз – заболевание иммунитета, при котором иммунные клетки расценивают органы как враждебные и атакуют их. В случае со склерозом – разрушают ткани нервной системы и поражают головной и спинной мозг.
В результате образуются "очаги" – рубцы на органах, которые нарушают работу всех систем организма. Человек теряет зрение, координацию движений, страдает перепадами настроения и может потерять способность ходить. Рассеянный склероз относится к неизлечимым и неизбежно прогрессирующим болезням (особенно без должного лечения).
Причины появления заболевания – комплексные, считает Ирина Смагина. Это и генетическая предрасположенность, и экология, и климатический фактор (болезнь чаще всего диагностируют в странах с холодным климатом и в городах с развитой промышленностью).
Так же склероз провоцируют определённые вирусы: герпес, ветрянка, паротит или корь. Так что если вы переболели ими, риски получить рассеянный склероз сильно возросли. Врачи ещё не выяснили, оказывает ли коронавирус такое же влияние на организм, но не исключают, что этот вирус может негативно влиять на клетки иммунитета.
Провоцирующие факторы для развития склероза – аллергии, большое количество стресса, нарушение работы ферментов и аутоиммунные заболевания (ВИЧ, волчанка и многие другие).
Сейчас, говорят неврологи, на рынке появилась масса эффективных препаратов, которые купируют развитие болезни, и человек может дожить до преклонного возраста и чувствовать себя вполне здоровым. Правда, лекарства очень дорогие, но в России больные склерозом получают их бесплатно.
– судороги и резкое сокращение мышц, тремор рук;
– навязчивые и непроизвольные движения, нервные тики;
– нарушение зрения, "чёрные точки" перед глазами, ощущение мутности или пелены, двоение предметов или дрожание глаз;
– головокружения, ощущения "шаткой почвы под ногами", потеря координации;
– перепады настроения, депрессии, приступы эйфории (симптомы похожи на биполярное расстройство), сильная усталость.
Все симптомы могут усиливаться после физнагрузок, горячей еды или питья, приёма ванны или душа, после пляжа.
Важно защищать себя от вирусных и бактериальных инфекций. Следует избегать контакта с больными – носить маску, не посещать места скопления людей, в период эпидемии – особенно.
Важно знать, что при склерозе нельзя перегреваться (придётся отказаться от бань, саун, загара, прогулок в жару и даже от очень горячей еды), голодать (но врачи рекомендуют сократить количество животных жиров в рационе). В остальном ваша жизнь сильно не изменится, разве что чуть больше внимания придётся уделять защите от вирусов и в целом здоровому образу жизни.
И самое главное – принимать все положенные лекарства и действовать в команде с лечащим врачом. Потому что чем раньше вам подберут правильное лечение и дозировку, тем выше ваши шансы прожить долгую жизнь.
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