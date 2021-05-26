Иммунитет против мозга. Врачи рассказали, что такое рассеянный склероз и как его лечить

Из-за чего возникает рассеянный склероз?

Причины появления заболевания – комплексные, считает Ирина Смагина. Это и генетическая предрасположенность, и экология, и климатический фактор (болезнь чаще всего диагностируют в странах с холодным климатом и в городах с развитой промышленностью).

Так же склероз провоцируют определённые вирусы: герпес, ветрянка, паротит или корь. Так что если вы переболели ими, риски получить рассеянный склероз сильно возросли. Врачи ещё не выяснили, оказывает ли коронавирус такое же влияние на организм, но не исключают, что этот вирус может негативно влиять на клетки иммунитета.

Провоцирующие факторы для развития склероза – аллергии, большое количество стресса, нарушение работы ферментов и аутоиммунные заболевания (ВИЧ, волчанка и многие другие).