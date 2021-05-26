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Иммунитет против мозга. Врачи рассказали, что такое рассеянный склероз и как его лечить

, ИА "Амител", Полина Жданова
Оказывается, это не "болезнь стариков", как мы привыкли думать, и чаще всего его диагностируют молодым
Фото: milalink.ru

Фото: milalink.ru

26 мая – Всемирный день рассеянного склероза. Это аутоиммунное неизлечимое заболевание, при котором иммунитет атакует клетки мозга. Во всём мире рассеянным склерозом болеют более двух миллионов человек. В России ежегодно растёт количество заболевших, в частности в Алтайском крае сегодня насчитывается около 1,3 тысячи человек с этим диагнозом (по словам врачей, это очень много). Причина роста заболеваемости до сих пор неизвестна. Врач-невролог Инна Смагина рассказала amic.ru, кто подвержен риску заболеть и существует ли профилактика склероза.

1
Что такое рассеянный склероз?

Многие думают, что склероз – это потеря памяти. Но на самом деле это не так. Рассеянный склероз – заболевание иммунитета, при котором иммунные клетки расценивают органы как враждебные и атакуют их. В случае со склерозом – разрушают ткани нервной системы и поражают головной и спинной мозг.

В результате образуются "очаги" – рубцы на органах, которые нарушают работу всех систем организма. Человек теряет зрение, координацию движений, страдает перепадами настроения и может потерять способность ходить. Рассеянный склероз относится к неизлечимым и неизбежно прогрессирующим болезням (особенно без должного лечения).

2
Из-за чего возникает рассеянный склероз?

Причины появления заболевания – комплексные, считает Ирина Смагина. Это и генетическая предрасположенность, и экология, и климатический фактор (болезнь чаще всего диагностируют в странах с холодным климатом и в городах с развитой промышленностью).

Так же склероз провоцируют определённые вирусы: герпес, ветрянка, паротит или корь. Так что если вы переболели ими, риски получить рассеянный склероз сильно возросли. Врачи ещё не выяснили, оказывает ли коронавирус такое же влияние на организм, но не исключают, что этот вирус может негативно влиять на клетки иммунитета.

Провоцирующие факторы для развития склероза – аллергии, большое количество стресса, нарушение работы ферментов и аутоиммунные заболевания (ВИЧ, волчанка и многие другие).

3
А правда ли, что это старческая болезнь?
Нет, это распространённый миф. На самом деле, рассеянный склероз – болезнь молодых. Её обнаруживают у людей в возрасте от 18 до 40 лет и в основном – у женщин. В последнее время заболевание "помолодело" ещё сильнее и появилось понятие "детский склероз". В частности, в Алтайском крае самому юному заболевшему всего восемь лет.
4
А сколько живут люди со склерозом?
Ещё 10-15 лет назад выживаемость больных склерозом была низкой – в пределах 10 лет. Заболевание без должного лечения прогрессирует и делает человека инвалидом – в зависимости от очагов поражения он может ослепнуть или потерять способность ходить.

Сейчас, говорят неврологи, на рынке появилась масса эффективных препаратов, которые купируют развитие болезни, и человек может дожить до преклонного возраста и чувствовать себя вполне здоровым. Правда, лекарства очень дорогие, но в России больные склерозом получают их бесплатно.
5
Какие симптомы у рассеянного склероза?
Симптоматика рассеянного склероза очень разнообразна. Но есть ряд основных, которые должны насторожить:
 
– потеря чувствительности – онемение или паралич конечностей;
– судороги и резкое сокращение мышц, тремор рук;
– навязчивые и непроизвольные движения, нервные тики;
– нарушение зрения, "чёрные точки" перед глазами, ощущение мутности или пелены, двоение предметов или дрожание глаз;
– головокружения, ощущения "шаткой почвы под ногами", потеря координации;
– перепады настроения, депрессии, приступы эйфории (симптомы похожи на биполярное расстройство), сильная усталость.

Все симптомы могут усиливаться после физнагрузок, горячей еды или питья, приёма ванны или душа, после пляжа.
6
И к кому обращаться, если я подозреваю у себя склероз?
Для начала – к терапевту. Но вообще, диагностикой и лечением рассеянного склероза занимается врач-невролог. Обнаружить болезнь можно только с помощью МРТ головного мозга с контрастным веществом.
7
Как защитить себя от склероза?
Специфичной профилактики рассеянного склероза нет, говорят врачи. Всё стандартно – вести здоровый образ жизни, избегать сильных стрессов, регулярно заниматься спортом, хорошо питаться (избегая диет и переедания), больше гулять, тренировать "мышцу мозга" (читать, учиться).

Важно защищать себя от вирусных и бактериальных инфекций. Следует избегать контакта с больными – носить маску, не посещать места скопления людей, в период эпидемии – особенно.
8
Мне поставили диагноз "склероз". Как жить дальше?
Для начала нужно понять, что на этом жизнь не закончена. Если диагноз принять сложно, обратитесь к психологу – лишние переживания усугубляют эту болезнь.

Важно знать, что при склерозе нельзя перегреваться (придётся отказаться от бань, саун, загара, прогулок в жару и даже от очень горячей еды), голодать (но врачи рекомендуют сократить количество животных жиров в рационе). В остальном ваша жизнь сильно не изменится, разве что чуть больше внимания придётся уделять защите от вирусов и в целом здоровому образу жизни.

И самое главное – принимать все положенные лекарства и действовать в команде с лечащим врачом. Потому что чем раньше вам подберут правильное лечение и дозировку, тем выше ваши шансы прожить долгую жизнь.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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