Коммунальный фонтан "забил" в центре Барнаула

Еще один прорыв водопровода произошел в Барнауле. В этот раз "фонтан" из под земли забил на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мерзликина.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", высота столба превысила 10 метров. Прорыв произошел рядом с пешеходным переходом и тротуаром. "Благо вода холодная сейчас", – подмечает автор видео.

Напомним, что в среду 12 мая, на улице Малахова прорвало трубу с водой. Свидетели рассказали, что в результате инцидента вверх забил многометровый фонтан. Происшествие не помешало движению транспорта – автолюбители не испугались проезда через стену "искусственного ливня".