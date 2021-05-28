Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребёнка. Женщина смогла купить поддельное свидетельство на якобы родившегося в марте прошлого года сына.

Как сообщает РИА Новости, затем 37-летняя "мать" обратилась в МФЦ для получения пособий и маткапитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года ей выплатили свыше 360 тысяч рублей от государства.

В результате обман раскрылся и женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Санкции по ней предусматривают штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет.