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Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребёнка

, ИА "Амител"
Женщина обратилась в МФЦ с поддельным свидетельством о рождении
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребёнка. Женщина смогла купить поддельное свидетельство на якобы родившегося в марте прошлого года сына.

Как сообщает РИА Новости, затем 37-летняя "мать" обратилась в МФЦ для получения пособий и маткапитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года ей выплатили свыше 360 тысяч рублей от государства.

В результате обман раскрылся и женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Санкции по ней предусматривают штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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