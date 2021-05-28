Лукашенко привёз Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз Владимиру Путину документы о происходящем в республике в связи с инцидентом с самолётом Ryanair. Об этом он заявил в ходе своего визита в Сочи.

"Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит", – сказал Лукашенко, отметив, что в мире "есть желающие подкинуть проблем" обоим государствам.

В ходе обсуждения инцидента Путин вспомнил инцидент с самолётом президента Боливии Эво Моралесом – в 2013 году его посадили в Вене и досмотрели из-за подозрений в нахождении на борту Эдварда Сноудена. "Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из самолёта, и ничего, тишина", – цитирует президента РБК.

Напомним, что 23 мая борт Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, развернули в воздушном пространстве Белоруссии якобы из-за сообщения о наличии бомбы на борту.

Лайнер сел в Минске, его проверили, однако ничего опасного обнаружено не было. Этим же рейсом летел Роман Протасевич, экс-главред Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. В результате их задержали.

Позднее саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.