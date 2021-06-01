Учёные назвали новую опасность от распространённого вируса

Учёные Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что распространённый вирус папилломы человека (ВПЧ) способен вызвать преждевременные роды как у заражённых беременных женщин, так и у тех, кто уже пролечился от последствий инфекции. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.

Эксперты изучили данные почти о 1 млн родов, зарегистрированных с 1999 до 2016 год. При этом почти 23 тысячи женщин проходили курс лечения, а 11 тысяч имели положительный тест на ВПЧ до или во время беременности.

Из числа женщин, которые ранее лечились от дисплазии шейки маки, 9,1% родили преждевременно, а из группы с текущей инфекцией – 5,9%. Это статистически значимое увеличение – в контрольной группе преждевременные роды зарегистрировали у 4,6% женщин.

Учёные подчеркнули необходимость изучения изменений в клетках шейки матки, которые вызваны ВПЧ. По словам экспертов, результаты подтверждают важность участия молодых людей в программе вакцинации против вируса папилломы человека, который опасен не только преждевременными родами, но и развитием опухолей.