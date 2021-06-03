Вечеринка в стиле Love: организаторы конкурса "Выходи за меня!" поздравили победителей

Организаторы проекта "Выходи за меня!" наградили финалистов и победителей. Пары получили подарки от радиостанции Love Radio Барнаул и партнёров конкурса. Награждение прошло на закрытой вечеринке в баре Montana 27 мая 2021 года.

Участники проекта боролись за главный приз – подарки общей стоимостью более 150 тысяч рублей: сертификаты в косметические салоны, магазины одежды и ювелирные магазины, проведение свадебной церемонии от профессионального ведущего, звуковое оборудование, фотосессия, годовые абонементы в фитнес-клуб и многое другое.

Вели вечеринку голоса Love Radio Маша Царева и Никита Тушев. В роли жюри выступали Татьяна Бондарева, идейный вдохновитель конкурса "Выходи за меня!", представитель редакции Love Radio Барнаул; Виктория Романова, директор event-агентства EventCorpLife, свадебный церемониймейстер; Наталья Чистякова, дипломированный визажист и свадебный стилист.

Все финалисты получили подарки от Love Radio Барнаул: фирменные худи, пригласительные на концерты Сергея Лазарева и JONY, сувениры. Партнёр проекта – Montana – подарил парам сертификаты на посещение бара.

Подарки получили не только финалисты, но и их друзья, которые пришли поддержать влюблённых. Ведущие провели викторину по любимым песням Love Radio, подарили гостям книги о любви от редакции "Эксмо" и сувениры от радиостанции.

Организаторы выражают благодарность партнёрам проекта: Наталье Чистяковой, evet-агентству EventCorpLife и Виктории Романовой, сети ювелирных украшений "585 Золотой", стилисту Екатерине Ермаковой, фитнес-клубу "Вита-Спорт", кондитерской Foxartlex, косметологу Ольге Юнг, Анне Хорьяковой, стоматологии "Лотос", а также генеральному партнёру – магазину мужской одежды "Веланер" и специальному партнёру – банкет-холлу "Олимп".

Фотоотчёт мероприятия можно посмотреть в группе Love Radio Барнаул в ВК. Часть эфиров сохранены в Instagram в IGTV.

Напомним, конкурс "Выходи за меня!" проходил c 1 апреля по 27 мая 2021 года. Пары, которые запланировали свадьбу в 2021 году, заполняли анкету на сайте и рассказывали свою историю любви. С 22 апреля по 20 мая каждый четверг в эфире программы Big Love Message с 16:00 до 17:00 на Love Radio Барнаул объявляли две пары, которые пройдут в финал конкурса.

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