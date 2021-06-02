Турецкие курорты могут открыться для россиян уже в июле

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство рассматривает возможность открытия турецких курортов для россиян. Об этом сообщают "Известия".

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", – сказала Догузова.

При этом она подчеркнула, что решение об открытии авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее Ростуризм, после продления запрета на перелёты в Турцию, предложил россиянам варианты замены туров. Напомним, что ограничения продлили на неопределённый срок.