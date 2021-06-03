Краевой дворец молодёжи в Барнауле в 2022 году капитально отремонтируют. Из бюджета региона выделили 7 млн рублей на разработку проектной документации. Победитель аукциона станет известен в начале июля, информация размещена на сайте госзакупок. На все "бумажные" работы будет отведено около девяти месяцев. Таким образом, к следующей весне проект должен быть готов, после чего власти могут объявить конкурс непосредственно на выполнение ремонтных работ. Идею преображения дворца молодежи несколько лет назад продвигал в то время губернатор края Александр Карлин.

Здание по улице Юрина, 204в, было построено ещё в 1989 году. В 2013 году здесь поменяли окна и установили новые светильники, провели ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году отремонтировали кровлю здания. Стоимость будущего ремонта пока неизвестна, однако судя по масштабу заявленных работ речь может идти о сумме более 100 млн рублей.

Исходя из технического задания, победителю конкурса на проектирование необходимо выполнить несколько условий и предусмотреть особое расположение внутри дворца ряда помещений. Так, после ремонта в подвале будет располагаться ТВ-студия и студия звукозаписи, "культурно-мануфактурное пространство", театральные мастерские, музейная комната. Преобразится также и первый этаж КДМ. Здесь предусмотрены холл, гардероб, "зелёная зона", а также зона ожидания с архитектурным оформлением колонн. Потолок будет выполнен по типу "грильято" (подвесной потолок в виде решетки, – прим. ред.).

Изменения затронут и концертный зал. Здесь появятся поднимающиеся кулисы в виде LED-экранов. Кроме того, будет уменьшена высота сцены, строители выполнят разноуровневый потолок, а при необходимости дополнительно изменят конструкцию лестницы. Зрительный зал будет рассчитан на 200 человек. Более уютным станет конференц-зал. В нём появится фальшстена, ТВ-экраны на стенах, панорамная стена из стекла, а также дизайнерское освещение.

Кроме того, в ходе ремонта будут утеплены стены и фасад здания; отремонтирована кровля с устройством системы подогрева водосточных труб. Также планируется заменить существующие системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, дымоудаления, охранно-пожарной сигнализации и т. п. Помимо этого, в КДМ смонтируют "тревожную сигнализацию", систему видеонаблюдения, проведут интернет и закупят компьютеры.

Завершающий этап – благоустройство прилегающей территории. Его изюминкой станет зона активного отдыха во внутреннем дворике – здесь создадут скейт-парк. Также рядом с Дворцом молодёжи установят арт-объекты и малые архитектурные формы, проведут озеленение, в том числе посадят крупноразмерные деревья. Кроме того, рядом с КДМ появятся парковочные места, асфальт на прилегающей территории заменят на свежее покрытие.

Сейчас в Краевом дворце молодёжи располагается несколько творческих объединений. Среди них – детско-юношеская эстрадная студия "Браво", творческая студия Brooklyn и другие. Также здесь размещаются федерация тхэквондо Барнаула и Алтайский ресурсный центр добровольчества. КДМ является организатором крупных мероприятий: международного молодёжного управленческого форума "Алтай. Территория развития", всероссийского слёта сельской молодёжи, регионального этапа программы "Молодой предприниматель России", фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна на Алтае "Феста" и др.

Напомним, инициатором капитального ремонта КДМ стал предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин. С таким предложением он выходил ещё в 2018 году. Состояние Краевого дворца молодёжи и организацию рабочего пространства в нём Карлин тогда назвал неудовлетворительными. Глава региона выдвинул идею создания в КДМ молодёжного пространства в стиле лофт, который предполагает авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом. "Можно разместить на двух уровнях до полутысячи человек. При наличии оборудования будет хорошая слышимость. Неплохо будут смотреться разные технические приспособления. Можно пригласить сюда наших молодых режиссёров, привнести формы музыкального театра", – говорил Карлин.

При этом губернатор раскритиковал представленную ему проектно-сметную документацию предполагаемых работ из-за дороговизны: "Мы не можем так раскидываться средствами. Когда заявляешься на бюджетное финансирование, нужно чётко понимать, что эти деньги зарабатываются непросто, тяжёлым трудом".