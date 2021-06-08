Более половины обратившихся на биржу граждан трудоустроили в Каменском районе

В Каменском районе из 548 человек, которые обратились на биржу за помощью в трудоустройстве, работу предложили 321 человеку. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Одна из обратившихся жительниц будет работать судебным приставом. По её словам, специалисты центра занятости помогли ей уже дважды. Несколько лет назад она была временно трудоустроена делопроизводителем на время отпуска по уходу за ребёнком основного сотрудника. Когда он вышел на прежнее место, Татьяне пришлось подыскивать новую работу.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что в худшее время в пандемию число зарегистрированных безработных в Алтайском крае возрастало до 40 тысяч. Сейчас это число уменьшилось вдвое, а к осени показатели безработицы хотят привести к допандемийному уровню.