Диетолог назвала идеальное время для кофе

Употребление кофе натощак или сразу после еды мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, рассказала врач-диетолог Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik.

"Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы – основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", – отметила специалист.

Королёва добавила, что лучшее время для кофе – между основными приёмами пищи. Это должно происходить как минимум за полчаса до еды или как минимум спустя час после. В таком случае все полезные свойства бодрящего напитка будут работать, а минеральный баланс в организме не будет нарушен, заключила диетолог.

Ранее учёные выяснили, что употребление большого количества кофеина повышает риск глаукомы более чем в три раза для людей, генетически предрасположенных к высокому глазному давлению.