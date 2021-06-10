Диетолог объяснила, кому нельзя есть абрикосы

Употребление абрикосов может быть опасно при заболеваниях пищеварительной системы, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Её слова приводит РИА Новости.

Специалист объяснила, что если есть этот фрукт на голодный желудок, то могут возникнуть проблемы с пищеварением. Особенно это касается тех, у кого диагностирован гастрит, язва, панкреатит или синдром раздражённого кишечника.

"Если у вас обострение перечисленных заболеваний, от абрикосов лучше отказаться", – сказала Татьяна Бочарова, подчеркнув, что при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом не стоит употреблять и курагу.

За счёт лимонной и яблочной кислот абрикос может раздражать слизистую и вызвать изжогу, а в больших количествах способен спровоцировать диарею, брожение и даже оказать слабительное действие. Диетолог рекомендовала есть не больше 200-300 граммов абрикосов в день, не совмещая их вместе с другими ягодами или фруктами.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что косточки персика и абрикоса могут быть смертельно опасными для детей. Это связано с тем, что в них содержится синильная кислота.