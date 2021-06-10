Объявлен итоговый состав сборной России по футболу на Евро - 2020

Расположение сборной России по футболу перед чемпионатом Европы покинули три игрока. Тренер определился с итоговой заявкой.

Из сборной ушли Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Окончательный состав команды выглядит так:

Вратари - Дюпин ("Рубин"), Шунин ("Динамо"), Сафонов ("Краснодар");

Защитники - Кудряшов ("Антальяспор"), Семёнов ("Ахмат"), Джикия ("Спартак"), Дивеев, Фернандес (оба - ЦСКА), Караваев, Жирков (оба - "Зенит");

Полузащитники - Жемалетдинов, Баринов (оба - "Локомотив"), Черышев ("Валенсия"), Мухин (ЦСКА), Головин ("Монако"), Фомин ("Динамо"), Ионов ("Краснодар"), Зобнин ("Спартак"), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все - "Зенит"), Миранчук ("Аталанта"), Макаров ("Рубин");

Нападающие - Соболев ("Спартак"), Дзюба ("Зенит"), Заболотный (ЦСКА).