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Четыре главные составляющие комфортного сна. Как выбрать матрас с пружинами

, ИА "Амител"
На что обратить внимание при покупке матраса
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Чтобы при покупке пружинного матраса не ошибиться при выборе, подобрать удобную модель, нужно разобраться в том, как он устроен. Тем более что за комфорт данного изделия отвечает не только блок пружин, но и другие составляющие: пружинный блок как основа матраса, боковая каркасная часть, слой наполнителя и чехол.

Сейчас пружинный матрас купить можно на довольно выгодных условиях.

Какие пружины должны быть?

Пружинный блок может быть зависимым (боннель) и независимым. Зависимым блок пружин называется так, потому что способ соединения элементов в нем является непрерывным. Каждый ряд стальных пружин соединен с соседними сверху и снизу. Поэтому при сжатии одной пружины соседние увлекаются за ней. Если вы хотите купить пружинный матрас, вам стоит обратить внимание на этот момент.

Биконусная форма (песочные часы) позволяет сжиматься пружине бесшумно. При этом витки пружины не соприкасаются друг с другом. Каждая пружина имеет 4-5 витков. Диаметр внешних витков составляет около 10 см, а средних 6-8 см.

Матрас с таким пружинным блоком не может считаться ортопедическим, но при небольших нагрузках он достаточно комфортным. Купить данное изделие можно по доступной цене.

Независимый пружинный блок состоит из автономных элементов, каждый из которых помещен в отдельный чехол. При соединении конструкции блока скрепляются только чехлы, не пружины. Благодаря этому нагрузка на пружины равномерно распределяется по всей площади матраса пружинного, что создает ортопедический эффект.

Пружины в таких блоках тоже изготовлены из стали, но имеют меньший диаметр, большее число витков. Ортопедические и анатомические свойства пружинных матрасов с таким блоком зависят от диаметра и формы пружины, количества пружин на 1 кв. м. Чем меньше диаметр пружины, тем выше анатомический эффект изделия.

Матрас с пружинным блоком независимого типа сейчас пользуется повышенным спросом. Каркасная боковая часть изделия в основном изготавливается из пенополиуретана. Это материал, который способен выдерживать большие нагрузки. К каркасу крепятся верхний и нижний слои наполнителя, который наравне с пружинными блоками отвечает за комфорт матраса и правильное положение тела.

Какие наполнители бывают?

Наполнители имеют разный состав и физические характеристики. Могут быть натуральными и синтетическими, жесткими или мягкими. Из натуральных наполнителей чаще всего используют кокосовое волокно, которое придает жесткость поверхности матраса, и латекс для упругой мягкости матраса. Сейчас пружинный матрас купить можно на довольно выгодных условиях.

Синтетические наполнители – холлофайбер, ортопедические пены с эффектом памяти, ППУ. Их могут применять для внутренней подкладки чехлов для придания плотности. В состав комбинированных наполнителей входят натуральные и искусственные волокна, что делает материал более долговечным. Это искусственный латекс, бикокос. Нередко пружинные матрасы одновременно имеют несколько типов наполнения.

Зачем нужен чехол?

Внешний чехол, обеспечивающий защиту внутренних элементов матраса, должен быть изготовлен из материала с высокой износостойкостью. У производителей пружинных изделий наиболее популярны жаккард, хлопковый жаккард, трикотаж. Для подкладки чехла используются лен, тонкий войлок, термоватин.

Чехол пружинного матраса может быть съемным и несъемный. Специалисты советуют выбирать модели с несъемными чехлами, которые лучше сохраняют целостность всей конструкции пружинного изделия. Помимо этого матрасные чехлы, даже съемные, лучше не стирать, а проводить их поверхностную чистку. Кстати, надеть снятый чехол на матрас очень проблематично. Целесообразней вместе с изделием купить тонкий наматрасник, который защитит чехол от разного рода загрязнений.

Теперь зная о конструкции пружинного матраса и свойствах его составляющих, вы сможете подобрать удобную именно для вас модель. Где купить пружинный матрас высокого качества? Сейчас существует множество интернет-магазинов, продающих пружинные матрасы с различными свойствами. Вы всегда можете обратиться к менеджерам, которые помогут сделать вам правильный выбор.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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