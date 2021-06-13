Россияне назвали профессии, где работают самые красивые люди

Артисты, медики и спортсмены оказались представителями профессий, в которых работают самые красивые люди. Такое мнение высказали россияне в рамках опроса сервиса по поиску персонала "Работа.ру".

Как сообщает "Российская газета", варианты "артисты", "врачи" и "спортсмены" выбрали 34%, 25% и 23% респондентов соответственно.

Также больше десятой части опрошенных выразили симпатии к летчикам (19%) и учителям (16%).

Вместе с тем у женщин и мужчин представления о красоте оказались немного различными. В частности, на втором месте у них находятся летчики (24%), а на пятом – дипломаты (17%), отодвигая учителей только на шестую строчку.

Ранее эксперты назвали самые востребованные профессии будущего. Зарплата некоторых из них на сегодняшний день уже превышает 100 тысяч рублей.