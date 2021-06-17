Байден после первой встречи с Путиным едва не назвал его Трампом

Очередную досадную оговорку американского лидера Джозефа Байдена заметили журналисты. На этот раз президент США едва не назвал российского коллегу Владимира Путина именем предыдущего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я посмотрел фрагмент трансляции президента Тра... Путина", – сказал Байден, отвечая на один из вопросов по итогам переговоров.

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, прошла 16 июня в Женеве. Беседа лидеров продлилась 4,5 часа. Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

Так, Путин заявил, что договорился с коллегой начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны выступили с совместным заявлением о том, что ядерная война не имеет победителей и её нельзя развязывать.

Перед саммитом Байден отмечал, что США хотят стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности.