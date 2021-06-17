Эксперт назвал срок, после которого необходимо повторно прививаться от коронавируса

Прививаться от коронавируса придётся не единожды, а так же, как от гриппа, – снова проходя вакцинацию через определённый промежуток времени. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру" на заявление гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова об отсутствии антител спустя девять месяцев с момента вакцинации "ЭпиВакКороной" почти у половины добровольцев.

"Авторы вакцины говорили, что их вакцина даёт иммунитет на год. Очевидно, что дальше нужно ревакцинироваться. Ведь с гриппом та же ситуация. От него прививаются каждый год. Тут та же история, придётся прививаться чаще", – заявил Зверев.

Эксперт отметил, что пока информации о вакцинации публикуется очень мало и нет данных о том, какой продолжительности иммунитет появляется у привитых, а также напомнил, что эффективность любой вакцины невозможно сразу оценить.