Эксперт назвал срок, после которого необходимо повторно прививаться от коронавируса

Прививаться от коронавируса придётся не единожды, а так же, как от гриппа, – снова проходя вакцинацию через определённый промежуток времени. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор Виталий Зверев в беседе с "Лентой.ру" на заявление гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова об отсутствии антител спустя девять месяцев с момента вакцинации "ЭпиВакКороной" почти у половины добровольцев.
"Авторы вакцины говорили, что их вакцина даёт иммунитет на год. Очевидно, что дальше нужно ревакцинироваться. Ведь с гриппом та же ситуация. От него прививаются каждый год. Тут та же история, придётся прививаться чаще", – заявил Зверев.
Эксперт отметил, что пока информации о вакцинации публикуется очень мало и нет данных о том, какой продолжительности иммунитет появляется у привитых, а также напомнил, что эффективность любой вакцины невозможно сразу оценить.
Комментарии
Тут статистику просили по заболевшим среди привитых.
Главный врач ГКБ №40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко раскрыл данные статистики по пациентам. В базе содержится информация, был ли человек вакцинирован до госпитализации.
В комментариях пользователь Artemy Okhotin поинтересовался, сколько среди попавших в больницу делали прививки от COVID-19. Денис Проценко достаточно оперативно сообщил, что таких всего двое из 1456 человек. Факт вакцинации был установлен при сборе анамнеза и сравнении слов людей с регистром получивших вакцину.
С 30 декабря 2020 года среди пациентов было 136 привитых, причём 69 из них к моменту госпитализации получили оба компонента вакцины. Всего же за этот период через Коммунарку прошло свыше 23,2 тысячи больных.
Золотая жила для фармы
17.06.2021 20:53
Пионер
Прививка бесплатная. Фарма принадлежит государству, конкретно Минздраву РФ. В чем золотая? Обоснуй.
17.06.2021 20:53
Пионер
Золотая жила для фармы
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Лечение больных ГОРАЗДО дороже стоит, чем вакцина. Так что, если хочешь сэкономить государственные деньги, прививайся.