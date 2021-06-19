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Грозы и ливни с градом: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 июня

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают о шквалистом ветре
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жаркая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае 19 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит от +26 до +31 градуса, по западу – от +20 до +25°С. На большей части региона ожидаются кратковременные, местами сильные ливневые дожди, а также град и грозы. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25-28 м/с.

В Барнауле днём воздух прогреется до +30 градусов. Вечером в краевой столице прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Также возможен град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе порывы до 19 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.06.2021 07:34
- гость -

Зачем каждый раз писать про град? Летние ливни почти всегда с градом, хоть небольшой, но есть.

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