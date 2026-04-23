Общественники предложили оборудовать детские комнаты в крупных компаниях

Председатель Национального родительского комитета считает, что это укрепит семьи, снизит тревожность матерей и повысит лояльность сотрудников

23 апреля 2026, 16:10, ИА Амител

Мама с детьми / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Многие современные родители вынуждены разрываться между работой и воспитанием детей. Частично решить эту дилемму могли бы детские комнаты или ясли в крупных компаниях. Такое мнение "Абзацу" высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам общественницы, подобная мера стала бы реальной помощью семьям: укрепилась бы связь матери с ребенком, снизился уровень родительской тревожности, а у сотрудников выросла бы лояльность к работодателю. Дети, вместо того чтобы часами сидеть в телефонах, получили бы полезный досуг.

«Практика показывает: когда мама знает, что ребенок рядом, под присмотром профессиональной няни, она работает в разы эффективнее и спокойнее. Ее материнский инстинкт не подавляется тревогой. Кроме того, в отличие от обычного сада, куда малыша надо везти и родители видят детей только вечером, офисный детский уголок позволяет кормить грудью в обед, утешить после падения, просто обнять», — пояснила Волынец.

Она добавила, что государству стоит стимулировать такие инициативы с помощью налоговых льгот и грантов. При этом важно ограничивать время нахождения детей в этих комнатах — пребывание по 9–12 часов вредит их здоровью. А работодатель, организовавший подобное пространство, мог бы получить статус социально ответственной компании.