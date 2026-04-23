Общественники предложили оборудовать детские комнаты в крупных компаниях
Председатель Национального родительского комитета считает, что это укрепит семьи, снизит тревожность матерей и повысит лояльность сотрудников
23 апреля 2026, 16:10, ИА Амител
Многие современные родители вынуждены разрываться между работой и воспитанием детей. Частично решить эту дилемму могли бы детские комнаты или ясли в крупных компаниях. Такое мнение "Абзацу" высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По словам общественницы, подобная мера стала бы реальной помощью семьям: укрепилась бы связь матери с ребенком, снизился уровень родительской тревожности, а у сотрудников выросла бы лояльность к работодателю. Дети, вместо того чтобы часами сидеть в телефонах, получили бы полезный досуг.
«Практика показывает: когда мама знает, что ребенок рядом, под присмотром профессиональной няни, она работает в разы эффективнее и спокойнее. Ее материнский инстинкт не подавляется тревогой. Кроме того, в отличие от обычного сада, куда малыша надо везти и родители видят детей только вечером, офисный детский уголок позволяет кормить грудью в обед, утешить после падения, просто обнять», — пояснила Волынец.
Она добавила, что государству стоит стимулировать такие инициативы с помощью налоговых льгот и грантов. При этом важно ограничивать время нахождения детей в этих комнатах — пребывание по 9–12 часов вредит их здоровью. А работодатель, организовавший подобное пространство, мог бы получить статус социально ответственной компании.
16:21:09 23-04-2026
любой каприз за деньги председателя
16:30:16 23-04-2026
детские комнаты милиции - это решётки на окнах, режим, сотрудники УФСИН ...
зато порядок будет.
22:03:05 23-04-2026
Общественники - это те кто самоорганизуются и что-то полезное для себя и общества делают, а власть к ним не лезет, ибо власть в противостоянии с организованным народом всегда проигрывает.
А тут мы видим организованную не от народа общность с популистскими наклонностями - дайте, подайте. Цель канализация недовольства -манипуляторы.
Детские сады требуйте, а то власти их в Киргизии, Таджикистане и армянам строит.