Суд оштрафовал дагестанского "Дональда Трампа" за оскорбление россиян

Мужчина публиковал сообщения, разжигающие ненависть и унижающие достоинство россиян и армян

23 апреля 2026, 15:58, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд в Махачкале назначил штраф в размере 20 тысяч рублей местному жителю Тофику Исмаилову — мужчина под ником Donald Trump в Telegram публиковал сообщения, разжигающие ненависть и унижающие достоинство россиян и армян. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Правоохранительные органы выявили в мессенджере аккаунт с псевдонимом Donald Trump, владелец которого размещал оскорбительные комментарии. За маской никнейма, отсылающего к имени президента США, оказался житель Дагестана. В отношении Тофика Исмаилова составили два протокола по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и подтвердил, что является владельцем указанного аккаунта. По итогам рассмотрения дела суд в Махачкале вынес решение о наложении штрафа: 10 тысяч рублей за комментарии, направленные против россиян, и еще 10 тысяч рублей — за высказывания, унижающие достоинство армян.

Комментарии 5

Гость

16:10:07 23-04-2026

По десятке за оскорбление каждой нации?
Это уже официальный прайс какой-то получается...

Гость

16:14:38 23-04-2026

Мягковато наказали.

да уж

20:04:05 23-04-2026

За унижение достоинства 10000р. Дешево оценили достоинство россиян. А за свет эта тварь платит? Они же там удивляются, что должны платить. Как цыгане.

Гость

06:15:33 24-04-2026

Какие гуманные "у нас" законы! Был бы русским- получил бы срок за разжигание...

Гость

11:50:39 24-04-2026

суд в Махачкале --- ну это похоже на объяснение

