Суд оштрафовал дагестанского "Дональда Трампа" за оскорбление россиян

Мужчина публиковал сообщения, разжигающие ненависть и унижающие достоинство россиян и армян

23 апреля 2026, 15:58, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд в Махачкале назначил штраф в размере 20 тысяч рублей местному жителю Тофику Исмаилову — мужчина под ником Donald Trump в Telegram публиковал сообщения, разжигающие ненависть и унижающие достоинство россиян и армян. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Правоохранительные органы выявили в мессенджере аккаунт с псевдонимом Donald Trump, владелец которого размещал оскорбительные комментарии. За маской никнейма, отсылающего к имени президента США, оказался житель Дагестана. В отношении Тофика Исмаилова составили два протокола по статье КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину и подтвердил, что является владельцем указанного аккаунта. По итогам рассмотрения дела суд в Махачкале вынес решение о наложении штрафа: 10 тысяч рублей за комментарии, направленные против россиян, и еще 10 тысяч рублей — за высказывания, унижающие достоинство армян.