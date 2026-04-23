Еще два алтайских предприятия вошли в федеральный проект по росту производительности труда

Компании "Моквин" и "Рентаресурс" внедрят бережливые технологии при поддержке региональных экспертов

23 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Эксперты РЦК в компании "Моквин" / Фото: КАУ АЦКР

В Алтайском крае еще два предприятия стали участниками федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Отбор прошли компания "Моквин", которая занимается переработкой свинца, и "Рентаресурс", работающая в сфере спецтехники и строительных услуг. На площадках предприятий уже в ближайшее время начнут работать специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Алтайского края в сфере производительности труда.

Что изменят на производстве "Моквин"

В компании "Моквин" эксперты РЦК уже провели очный отбор и проанализировали ключевые этапы работы. С апреля специалисты начнут внедрять решения, которые помогут сделать производство более организованным и экономичным.

На предприятии планируют наладить процессы переработки, снизить потери сырья и расходы на энергию, улучшить внутреннюю логистику, упорядочить операции на плавильном участке и внедрить систему 5С для организации рабочих мест. Кроме того, участие в проекте даст компании доступ к ИТ-платформе производительность.рф и программам обучения сотрудников современным инструментам бережливого производства.

Для перерабатывающих предприятий производительность труда имеет ключевое значение, поскольку финансовый результат здесь во многом зависит от того, насколько эффективно выстроен каждый этап работы, отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер. По его словам, эксперты центра помогут компании сократить издержки и увеличить выход готовой продукции.

Упор на слаженную работу "Рентаресурс"

В федеральный проект вошла и компания "Рентаресурс". Она работает сразу по нескольким направлениям, связанным со спецтехникой и подрядными работами по благоустройству. Решение о включении предприятия в проект приняли после отбора и анализа основных бизнес-процессов.

В компании рассчитывают, что участие поможет укрепить позиции на рынке подрядных и транспортных услуг в Алтайском крае. Осваивать инструменты бережливого производства предприятие будет вместе со специалистами РЦК и с помощью возможностей платформы производительность.рф.

«Многопрофильность компании требует слаженной работы нескольких подразделений. Поэтому предприятиям с широким спектром услуг особенно важно внедрять бережливые технологии, чтобы избежать потерь на стыках разных процессов», — пояснил Александр Вагенлейтер.

По его словам, задача экспертов — помочь предприятию выстроить систему, которая повысит выработку и сократит неэффективные паузы в работе.

Кто может подать заявку

Принять участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей. Для организаций из туристической сферы порог ниже — от 180 млн.

Заявки принимают на сайте производительность.рф. Дополнительную информацию можно уточнить в региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, с 18 по 20 мая 2026 года в санатории "Сосновый бор" пройдет шестой слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Там соберутся специалисты, которые помогают предприятиям выстраивать рабочие процессы более эффективно. Для участников подготовили мастер-классы о современных форматах обучения сотрудников, управлении изменениями, производственных системах и принципах создания сильной команды.