В Госдуме поддержали идею введения почасового МРОТ

Депутат Светлана Бессараб назвала инициативу логичным шагом, отметив, что многие компании уже используют такие расчеты

23 апреля 2026, 15:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT положительно оценила инициативу о введении почасового минимального размера оплаты труда. По ее словам, это вполне логичный шаг, тем более что многие компании уже сегодня практикуют подобные начисления.

Депутат пояснила, что российские работодатели нередко устанавливают оплату за час работы, но при этом строго следят за тем, чтобы при полной месячной норме зарплата сотрудника не опускалась ниже МРОТ. В расчет также включаются районные коэффициенты, гарантии и надбавки, предусмотренные региональными соглашениями.

«Поэтому логично продолжить эту работу», — подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что законодательно можно утвердить условную формулу для расчета почасовой оплаты, однако стоимость часа будет неизбежно меняться от месяца к месяцу.

Шинник

16:04:53 23-04-2026

МРОТ за месяц / на количество часов и установят почасовой МРОТ ?

Гость

17:08:52 23-04-2026

Шинник (16:04:53 23-04-2026) МРОТ за месяц / на количество часов и установят почасовой М... Сейчас тебе могут заплатить МРОТ (примерно)з а 20часовую рабочую неделю, за 40 часовую или за 180часов. Не принципиально. Когда будет МРОТ часа, то уже за 20 часов одна сумма, за 180ч другая. У более высокооплачиваемых другие ставки часа, это понятно. В большинстве стран считается почасовая оплата, что разумно и справедливо..

Экономист

16:19:52 23-04-2026

Надо же как-то свою зарплату отрабатывать. Больше делать нечего
Как будто у людей не хватит ума посчитать.

Гость

17:11:42 23-04-2026

Экономист (16:19:52 23-04-2026) Надо же как-то свою зарплату отрабатывать. Больше делать неч... вы так и не поняли, о чем идет речь в предложении о почасовой оплате. Не вашу зарплату делить, а МРОТ часа умножать на отработанные часы. А сдельная работа - это другое.

..............................

16:58:55 23-04-2026

денег нет...но вы держитесь...

гость

20:06:26 23-04-2026

Отпашешь день, а тебе скажут, а ты работал только 5 часов, мы видели, хоть и на море отдыхали в это время. У нас работодатели не все совестью обременены. Некоторые уже в списке миллиардеров долларовых.

Гость

22:48:57 23-04-2026

гость (20:06:26 23-04-2026) Отпашешь день, а тебе скажут, а ты работал только 5 часов, м... Какой-то механизм проверки и контроля должны придумать на такой случай.

