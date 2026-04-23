В Госдуме поддержали идею введения почасового МРОТ

Депутат Светлана Бессараб назвала инициативу логичным шагом, отметив, что многие компании уже используют такие расчеты

23 апреля 2026, 15:55, ИА Амител

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT положительно оценила инициативу о введении почасового минимального размера оплаты труда. По ее словам, это вполне логичный шаг, тем более что многие компании уже сегодня практикуют подобные начисления.

Депутат пояснила, что российские работодатели нередко устанавливают оплату за час работы, но при этом строго следят за тем, чтобы при полной месячной норме зарплата сотрудника не опускалась ниже МРОТ. В расчет также включаются районные коэффициенты, гарантии и надбавки, предусмотренные региональными соглашениями.

«Поэтому логично продолжить эту работу», — подчеркнула Бессараб.

Она добавила, что законодательно можно утвердить условную формулу для расчета почасовой оплаты, однако стоимость часа будет неизбежно меняться от месяца к месяцу.