В Москве начал работу юбилейный съезд "Единой России"

XX съезд партии "Единая Россия" начал свою работу в столичном "Экспоцентре" 19 июня. Из-за сложной эпидемиологической обстановки число участников сократили втрое. Тем не менее, на съезд приехала и делегация из Алтайского края. Участники уверены, что организаторы сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность гостей.

Регистрировали участников только при наличии справки об отсутствии COVID-19. Поэтому все алтайские делегаты накануне съезда прошли ПЦР-тестирование. На самом мероприятии организаторы также следят за соблюдением всех правил, отметил зампредседателя Барнаулской городской Думы Сергей Струченко.

- На входе работают волонтеры, они измеряют температуру, выдают маски, которые необходимо менять через каждые полчаса. При рассадке делегатов соблюдаются меры социального дистанцирования, — рассказал Струченко.

На съезде планируется тайным голосованием утвердить окончательный список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на сентябрьских выборах. Кроме того, партийцы рассмотрят основные направления своей предвыборной программы. Затем документ отправят в регионы, чтобы услышать мнения граждан и представителей экспертного сообщества. Программу планируют доработать с учетом всех поступивших предложений.