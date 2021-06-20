Барнаульцы пожаловались на соседа, собирающего хлам и хранящего его на машинах во дворе

Жители барнаульского двора пожаловались на соседа, который занимается собирательством мусора. По словам очевидцев, во дворе стоит несколько его автомобилей, на которые нагружены груды мусора, а большую часть хлама после жалоб соседей он утащил в подвал.

Видеозапись двора выложили в паблике Barnaul 22. Ролик прокомментировала соседка плюшкина, которая рассказала о сложных взаимоотношениях с соседом.

"Раньше было всё в хламе. Сейчас этот хлам в подвале до потолка. Про его квартиру вообще молчу. Порядка не было и нет. Писали кучу писем в администрацию. В полицию участковому. ЖЭУ-12", – рассказывает женщина.

По её словам, реакции от представителей власти и коммунальщиков не последовало. За машины, припаркованные во дворе, ему грозит только штраф в размере 5 тысяч рублей. При этом сам мужчина крайне конфликтный. "Соседке с пятого этажа нос сломал. Соседа с третьего этажа избил, до сих пор суды", – пишет женщина.