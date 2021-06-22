"Проиграли сами себе". Дзюба прокомментировал вылет с чемпионата Европы

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче со сборной Дании и извинился перед болельщиками. Напомним, что наша команда уступила датчанам со счёом 1:4.
Дзюба отметил, что россияне любят искать себе приключения на пятую точку и сегодня они "обкакались".
"Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол – сумасшедший удар. И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы всё это прекрасно понимали, знали, разбирали досконально. И пропускаем такой гол... Потом опять себе привозим", – сказал он.
Дзюба также добавил, что проиграла матч вся команда, а не кто-то отдельно.
Комментарии
Да хватит уже ! Пусть идут на стройку или заводы , просто пусть идут работают , дармоеды
Такой футбол нам не нужен, даром! Их надо срочно в гос думу устроить работать, там нехватка паровозов для партии на выборы!
"Обкакались" звучит как-то по-детски из уст взрослого мужчины
Слабаки
"Проиграли сами себе" ...
От рукаку это слышать.))
Зарплату нужно "дзюбам" платить достойную, а не ЭТИ копейки. (Сарказм, если что)
рукаку нужно идти в волейбол играть lol
Ну теперь по всем европейским кабакам гулять начнут. Нету в нашей стране футбола и футболистов. Есть жалкие дворовые команды. Гнать надо их всех в три шеи.