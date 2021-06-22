"Проиграли сами себе". Дзюба прокомментировал вылет с чемпионата Европы

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче со сборной Дании и извинился перед болельщиками. Напомним, что наша команда уступила датчанам со счёом 1:4.

Дзюба отметил, что россияне любят искать себе приключения на пятую точку и сегодня они "обкакались".

"Прежде всего, мы сами проиграли себе. На таком уровне свои полумоменты или стопроцентные моменты надо забивать, а вместо этого мы пропускаем гол – сумасшедший удар. И вроде мы полностью справлялись с Данией. И то, что они держали мяч, и то, что они будут делать, мы всё это прекрасно понимали, знали, разбирали досконально. И пропускаем такой гол... Потом опять себе привозим", – сказал он.

Дзюба также добавил, что проиграла матч вся команда, а не кто-то отдельно.