Если не знаете что выбрать. Какой телевизор Xiaomi стоит покупать в 2021 году

Смотреть только телевизионные программы стало не модно, но телевизор остаётся дома всё равно у большинства людей. Причина в том, что почти все полностью перешли на умный вариант этих устройств. В них есть всё: телеканалы, интеграция со стриминговыми сервисами (YouTube, Netflix и так далее) и даже игры. Такой телевизор ведь должен стоить как два обычных? Совсем необязательно. Компания Xiaomi сделала себе имя на бюджетных, но функциональных смартфонах, а сейчас применяет ту же практику и в создании телевизоров. Они заметно дешевле конкурентов при тех же характеристиках.

В том, какой вариант лучше подойдёт для вас, поможет официальный магазин Mi Stores в Алтайском крае. Кроме того, в магазине снизили цены на все телевизоры до конца июня, чтобы у вас не осталось сомнений, на чём смотреть любимые фильмы, сериалы или соревнования.

Компактная модель

Телевизор Xiaomi Mi TV 4A небольшой и идеально подходит для маленьких комнат: детской или спальни. При максимальном разрешении Full HD у экрана высокий угол обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Яркие и насыщенные цвета не "проседают", картинка передаётся в полном цвете, контрастность при этом высокая. У модели два динамика, они обеспечивают стереозвук. Однако громкие частоты фонят, поэтому для более полных впечатлений от просмотра можно использовать дополнительные динамики.

Mi TV 4A оснащён поддержкой Wi-Fi, оперативной памятью 1 Гб и встроенной 8 Гб. Как и остальные телевизоры Xiaomi, он работает на Android TV.

Средний вариант

Телевизор Xiaomi Mi TV 4S с диагональю экрана 55 дюймов отличается от остальных устройств серии 4S. Это глобальная модель с эффектным дизайном и ультратонкими рамками. Она смотрится практически как предмет искусства.

Экран обладает отличными характеристиками, включая IPS-матрицу с максимальным разрешением 4К. Частота обновления – 60 Гц, а угол обзора составляет 178 градусов. Ещё у телевизора есть динамическая подсветка Direct Lit, а дополнительно он поддерживает технологию HDR. Производитель обещает снизить нагрузку на глаза зрителя при помощи специального режима, который не влияет на контраст и насыщенность. Аудио в этом телевизоре тоже продумано: встроенные динамики имеют мощность 10 Вт и поддерживают технологию Dolby и DTS. Звук громкий и создаёт эффект окружения.

Бескомпромиссное решение

Большой жидкокристаллический телевизор LED Xiaomi Mi TV 4S , поддерживающий Smart TV, с экраном диагональю 65 дюймов можно разместить в гостиной или в спальне, прикрепив к стене на кронштейне (в комплекте не поставляется) или установив на полке. Устройство поддерживает технологию HDR10+ и имеет разрешение Ultra HD 4K. Картинка детализирована и насыщена настолько, что можно рассмотреть даже самые мелкие детали. Телевизор без труда справится с контентом с высоким разрешением и обеспечит бесперебойную работу всевозможных функций. Комплектация предполагает пульт дистанционного управления, который гарантирует удобную навигацию. В дизайне нет ничего лишнего – чёрный корпус, экран обрамлён тонкой рамкой, установлен на металлических ножках.

Если вы уже определились с выбором – закажите онлайн на сайте mi-stores.ru или по телефону +7 991-427-55-28.

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